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23 Haziran 2018 10:21

Erciş’te hurda yüklü kamyonette 25 bin 350 kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hurda yüklü kamyonette yapılan aramada 25 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Erciş’te hurda yüklü kamyonette 25 bin 350 kaçak sigara ele geçirildi

23 Haziran 2018 10:21


Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütünün finansman kaynağına yönelik gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen hurda yüklü kamyonet durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasa kısmında hurdaların içine zulalı vaziyette 25 bin 350 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili araç şoförü gözaltına alınırken, adli işlemlerin Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğinde devam ettiği belirtildi.




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