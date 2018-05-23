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23 Mayıs 2018 12:28

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşın imdadına VASKİ yetişti

Van’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların imdadına Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri yetişti.

Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşın imdadına VASKİ yetişti

23 Mayıs 2018 12:28


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile ekiplerin harekete geçtiğini belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye tüm imkanlar seferber edildi. Erciş, Çaldıran, Gürpınar ve Muradiye’deki beş adet vidanjörümüz de merkeze getirtilerek çalışmalara dahil ettik. Tüm ekip ve araçlar alarma geçirildi. Müdahale sonucu vatandaşların mağduriyeti giderildi” dedi


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ekiplerle birlikte yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.


Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, yağışlardan sonra oluşan taşkınlarda zarar gören vatandaşların yardımına koşarak, su tahliyelerini gerçekleştirdi.


Ekiplerin selden zarar gören mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor.




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