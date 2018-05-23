Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile ekiplerin harekete geçtiğini belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye tüm imkanlar seferber edildi. Erciş, Çaldıran, Gürpınar ve Muradiye’deki beş adet vidanjörümüz de merkeze getirtilerek çalışmalara dahil ettik. Tüm ekip ve araçlar alarma geçirildi. Müdahale sonucu vatandaşların mağduriyeti giderildi” dedi

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ekiplerle birlikte yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, yağışlardan sonra oluşan taşkınlarda zarar gören vatandaşların yardımına koşarak, su tahliyelerini gerçekleştirdi.

Ekiplerin selden zarar gören mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor.