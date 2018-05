Çaldıran Öğretmenevinde verilen iftar yemeğine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcıları Erkan Sarı, Ercan Şahan, Adli Hakimler Fatih Ulu, Cihat Ramazan Yılmaz, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Dundar, “Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazanın bu akşamında iftar yemeğinde aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Devletimiz her zaman aziz şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olmuş, her derdine derman olma noktasında tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bizlerde rahmet ve bereket ayı olan Ramazanın ilk günlerinde vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini arzuladık. Her zaman kapımız vatanın minnet borcu duyduğu kahraman ve yakınlarına açıktır her zaman yanlarındayız” dedi.

Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ise, ”Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın şehit yakınları ve gazilerimizin de katılımıyla verdikleri iftar yemeğinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz” dedi.