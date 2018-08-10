Tedavileri tamamlanan kuşlar yaşam alanlarına bırakıldı

Van’da vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafına teslim edilen Gece Balıkçılı ve Kerkenez Kuşu tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Gece Balıkçılı ve Kerkenez Kuşu, yaklaşık 1 haftalık tedavilerinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı tarafından tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.