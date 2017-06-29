Ziyarette Van Valisi İbrahim Taşyapan’nı Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Temel, yönetim kurulu üyeleri Abdulvehap Karayel ve Muhammet Dedeoğlu karşıladı. Ziyarette bir konuşma yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van da bulunduğu süre içerisinde hizmetin en iyisini Vanlılara sunmak için elimden geleni yaptığını söyledi. Valiliğinin yanında birde Kayyum Belediye Başkan Vekili de olduğunu ifade eden Vali Taşyapan, “Görevde bulunduğum 2 yıldan fazla bir sürede herkesi önemsedim, dinledim. Sofralarına misafir oldum, devletim adına bana yasların verdiği yetki oranında en iyi hizmet verdiğime inanıyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız bizim vazgeçilmezimiz bir kesimdir. O nedenle sizlerin her türlü çalışmanızı ve yatırımlarınızı en iyi bir şekilde yardımcı oldum. Van ili her zaman iyi yönetilmesi gereken müstesna bir şehirdir. Esnaf ve sanatkârlar bu kentin ekonomisinde temel taştır. O nedenle toplumun büyük yükü sizlerin omuzlarınızdadır. Buradan oda başkanı olarak tüm esnaf ve sanatkârlarınız şahsınızda allahaısmarladık diliyorum. Onlar adına size veda ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael ise, tüm esnaf ve sanatkarlar ve yönetim, denetim kurulu olarak Van’dan ayrılışınıza elbette üzüldüklerini ifade ederek, “Bu yörelerde söylenen bir söz vardır sayın valim, “Van’a tayini çıkıp gelen ağlar, Van’dan başka bir yere tayini çıkan ağlar” bizim dostluklarımız sağlamdır. O yüzden gelen tüm idare amirlerimizle Ahilik terbiyesi içinde ilişkilerimiz olmuştur. Gittiğiniz yer dede devletimizin size ihtiyacı olacaktır. Bundan sonraki hayatınızda başarı sağlık mutluluk ve huzurlu bir hayatı eşinizle çocuklarınızla geçirmenizi ve bizleri unutmamanızı dilerim” dedi.

Günün anısına Van Valisi İbrahim Taşyapa’na Van halkına ve esnaf sanatkarlarına yaptığı hizmetlerin anısına oda yönetim kurulunca alınan karar gereği “Üstün Hizmet Belgesi” takdim edildi. Valisi Taşyapa’n bu nazik düşüncelerinden dolayı Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine teşekkür ederek vedalaşıp odadan ayrıldı.