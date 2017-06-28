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28 Haziran 2017 11:41

"Kuş oteli"nde yeni türler ortaya çıktı

‘Kuş oteli’ olarak bilinen Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, iki yeni türe daha ev sahipliği yaptı.


28 Haziran 2017 11:41


Son yapılan gözlemler sonunda Hersek Lagünü’nde mevcut türlerin dışında iki yeni türün daha ürediği belirledi. Altınova Belediyesi adına Hersek Lagünü’nde gözlem yapan Fatih Bülbül, gölde iki yeni türün üreme yaptığını tespit ettiklerini söyleyerek, “Altınova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hersek Lagünü bilindiği gibi kuşların barınma, beslenme alanı olması yanında, üreme alanı olarak da önem arz etmektedir. 2017 yılında yapılan kuş gözlemi çalışmalarında Hersek Lagünü’nde üreme kaydı bulunan 24 kuş türüne ilaveten sakarmeke ve yeşilbaş ördeği türlerinin de ürediği görülmüştür. Altınova Belediyesi olarak, üreme dönemlerinde kuluçka alanlarının korunabilmesi için alana ikaz levhaları yerleştirilmesi çalışmaları da sürmektedir” dedi.




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