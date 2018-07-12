Yalova yeni bir şelaleye daha kavuştu

Teşvikiye’nin 4 kilometre ötesinde dağlık bir bölgede yer alan şelale göz kamaştırıyor.

Yalova Dağcılık Derneği Başkanı Yusuf İşsever, Fahrettin Yurtbay ve Cemil Yıldız öncülüğündeki bir grup Yalova’nın gizli kalmış zenginliklerini bir bir gözler önüne seriyor. Esenköy beldesindeki Erikli şelalesi ve Termal ilçesindeki Sudüşen şelalelerinden sonra yeni bir şelale daha il envanterine katıldı. Teşvikiye beldesinde yaklaşık 4 kilometrelik zorlu bir tırmanışın ardından keşfedilen Suiçen şelalesi 20 metreden dökülen suları ile muhteşem bir görünüme sahip. İlin turizm cazibesine önemli katkı sağlaması beklenen şelale ile ilgili gerekli işaretlemeleri yapan grup, şelalenin fotoğraflarını ve ulaşım yolarını yöneticilere iletti. Henüz araçla ulaşımı mümkün olmayan bu şelaleye ancak doğa gruplarının ulaşması mümkün. Yalova Valiliği’nin buraya ulaşım sağlamak için çalışma yapması bekleniyor.