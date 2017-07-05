Yaz Spor Akademisi başladı

4 branşta açılan kurslara katılan öğrencilere malzemeleri törenle dağıtıldı.

Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilere malzemeleri, Altınova Belediyesi Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumunda düzenlenen törenle verildi. Öğrenciler malzemelerini Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyeleri, Altınova Belediyespor Başkanı Sedat Ok ile Altınova İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran’ın elinden aldılar. Altınova Belediyesi Yaz Spor Akademisi’nde futbol branşında Kocaelispor’un eski ünlü futbolcusu Senad ibriç ve Veysel Kedik, teakwonda branşında Antrenör İsa Gündağ, voleybol branşında Antrenör Fuat Uzunca ve güreş branşında ise Semih Turgut ile Burak Kaya öğrencilere eğitim verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız. Geleneksel hane getirilen yaz spor okullarının bu yıl 12’incisinin açılacağız. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun etmektedir” dedi.