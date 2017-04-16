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16 Nisan 2017 13:55

Yozgatlılar sandık başına gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri, yurdun genelinde olduğu gibi Yozgat’ta daYozgat’ta saat 08.

Yozgatlılar sandık başına gitti

16 Nisan 2017 13:55

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri, yurdun genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da


Yozgat’ta saat 08.00’da okullara kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden vatandaşlar, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde ’evet’ ve hayır’ yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı. Yozgatlı seçmenlerin yoğun ilgi gösterdiği halk oylamasında yaşlı ve engelli vatandaşların da sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullandıkları gözlendi. Bazı vatandaşlar ise sandığa çocuklarıyla geldi.


Yozgat’ta bin 229 sandıkta toplam 294 bin 602 seçmen oy kullanacak. Yozgat il genelinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda oy kullanma işlemleri sorunsuz devam ediyor.




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