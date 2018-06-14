Ayan, gece gündüz projelerini anlatıyor

sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

27. Dönem Zonguldak MHP 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, 24 Haziran seçimlerine 9 gün kala seçim ziyaretlerine aralıksız deva ediyor. Ayan, Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüz ve partililerin katılımıyla Filyos beldesinde esnaflar ve Pazar yerinde olan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran seçimleri öncesi vatandaşların elini sıkan ve destek isteyen Ayan, Zonguldak’ın hizmet anlamında geri kaldığını hatırlatarak, 10 maddelik hazırladığı manifestoyu vatandaşlara aktardı ve destek istedi.

’Beldeye doktor istiyoruz, bir acil yerimiz yok’

MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Ayan vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar Ayan’a, beldede ki sağlık ocağından yararlanamadıklarını 5 bin nüfusa sahip belde de 1 adet doktor bulunduğunu ve acil servis yerinin olmadığı için Çaycuma’ya gitmek zorunda olduklarını kaydetti.

’Seçildiğimiz takdirde bu sorunu çözeceğiz’

MHP Milletvekili Ayan, vatandaşlara seçildiği takdirde bu konu üzerinde duracaklarını mağduriyetin giderilmesi konusunda elinden geleni yapacağını dile getirdi ve vatandaşlardan destek istedi. Belde deki esnaftan oldukça ilgi ve alaka gören Ayan, Ankara’da Zonguldak’ın sesi olmak için canla ve başla çalışacaklarını ifade eti.