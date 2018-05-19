Gençlik ve Spor Bayramı Çaycuma’da coşkuyla kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler ve törenler gerçekleştirildi. Sabahın ilk saatlerinde Hükumet Konağı önünde toplanan kalabalık Atatürk Heykeli’ne kadar bando eşliğinde yürüdü. Katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, A.D.D. İlçe Başkanı Zeki Saim Oral, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, MHP İlçe Başkanı Ersin Akyüz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Köktürk, daire amirleri, öğretmen ve örgenciler, çok sayıda halk katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende konulan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya konuşmasında; "19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkış tarihi olmakla beraber Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliğine sahiptir. Türk milleti büyük önder Atatürk’ün önderliğinde verdiği kahramanca mücadelenin düşmanın yurttan atılması konusunda gösterdiği azim ve kararlılığın ilk tohumlarının atıldığı 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelemizin temel tarihi olmuştur. Sevgili gençler büyük önder Atatürk, ’milletin bağrında temiz ve kuvvetli bir nesil yetişiyor. Bu nesli ona bırakacağım ve gözüm hiç bir zaman arkada kalmayacak’ sözünü aklınızdan çıkarmayın! Türk Gençliği olarak, sizler kendinize olan güveni asla boşa çıkarmayacak Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milletine karşı görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Buna olan güvenim sonsuzdur " diyerek sözü Gençlere bıraktı. Akabinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Gençlik ve Spor Kulübünün Taekwondo antrenörü-başkanı Kadir Bölükcü eşliğinde taekwondo gösterisi gerçekleşti. Ardından Kaymakam Keçeli ve Belediye Başkanı Kantarcı’nın gençlere takdim ettiği ödül töreni gerçekleşti

Çaycuma Belediye Bandosunun müzik şöleni ile program sona erdi.