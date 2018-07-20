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20 Temmuz 2018 13:41

Panelvan aracın uçuruma yuvarlanma anı kamerada

Zonguldak’ta önceki gün kontrolden çıkan araç yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı.

Panelvan aracın uçuruma yuvarlanma anı kamerada

20 Temmuz 2018 13:41

Kaza anı ise arkada seyreden halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kümeevler mevkisinde 67 AE 288 plakalı aracıyla seyir halinde olan Gürdal A. (46) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan panelvan araç yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken polis olayla ilgili tahkikat yaptı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Talihsiz sürücü ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise aracın arkasında seyreden halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise otobüsün önünde seyreden panelvan araç viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanıyor.




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