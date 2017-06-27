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27 Haziran 2017 18:24

24 saatte aynı yerde 3 kişi boğuldu

Adana’da piknik yapmak için Seyhan Nehri kenarına gelen iki kardeş serinlemek için girdikleri nehirde boğuldu.

24 saatte aynı yerde 3 kişi boğuldu

27 Haziran 2017 18:24

Aynı yerde dün 15 yaşında bir çocuk boğulmuştu.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Okur ailesi piknik yapmak için Seyhan Nehri kenarına geldi. Serinlemek için nehre giren Emrettin (45) ile kardeşi Nihat Okur (42) akıntıya kapıldı. Okur ailesinin çığlıkları üzerine kız arkadaşıyla gezmeye gelen Mehmet Ali Döver hemen suya atladı. Kardeşleri kurtarmak istedi ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Bu arada çevreden bir kaç kişi daha nehre girerek kardeşleri kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. İki kardeş bir süre sonra suda kayboldu. Polis ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Boğulma tehlikesi atlatan Döver ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan kardeşlerin yakınları ise fenalık geçirdi. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucu kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Bu arada Seyhan Nehri’nde aynı yerde dün aynı saatte Irak Türkmeni 15 yaşındaki Enver Kaplan da serinlemek için nehre girmiş ancak boğulmuştu. Kaplan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılmış ailesi tarafından otopsiden sonra alınarak toprağa verilmişti. Bugün boğularak ölen kardeşler de otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.




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