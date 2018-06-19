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19 Haziran 2018 13:51

Avcı’dan Büyük Çukurova Mitingi’ne davet

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 21 Haziran’da Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda tüm Türkiye’ye önemli mesajlar vereceğini, mitingle ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Avcı’dan Büyük Çukurova Mitingi’ne davet

19 Haziran 2018 13:51

Avcı, bütün vatandaşları 17.00’da gerçekleştirilecek olan Büyük Çukurova Mitingi’ne davet etti.


Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bu toprakların yiğit bir evladı olduğunu vurgulayarak, “Devlet Bahçeli, adeta bir nakış gibi işlediği akılcı milli siyasetle, üst üste yaptığı milli hamlelerle ‘Güçlü Devlet, Mutlu Millet’ ülküsünü hayata geçirme arzusundadır. Özellikle terörle mücadele ve güvenlik alanında kaydedilen somut ilerleme sayesinde küresel güçlere karşı Türkiye’nin elinin güçlendiği süreçte imzası olan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu toprakların yiğit bir evladıdır” ifadelerini kullandı.


Avcı, partili veya partisiz tüm vatandaşları Büyük Çukurova Mitingi’ne davet ettiğini belirterek, “Düşüncesiyle, söylemiyle, eylemiyle, yansıttığı tüm değerleriyle Devlet Bahçeli, başta Çukurova bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız olmak bütün Türk milletinin onur duyduğu, Türk-İslam dünyasının örnek aldığı milli bir liderdir. İşte Adana, işte Çukurova, böyle bir lideri, böyle büyük bir devlet adamını ağırlayacak, bağrına basacaktır. Bu vesileyle, partili partisiz tüm vatandaşlarımızı, 21 Haziran Perşembe günü İstasyon Meydanı’nda saat 17.00’da düzenlenecek olan Büyük Çukurova Mitingi’ne katılmaya, bu toprakların evladına sahip çıkmaya davet ediyorum” sözleriyle çağrıda bulundu.




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