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09 Ağustos 2018 17:55

Annesi tarafından boğulmak istenilen bebeğin sağlık durumu

ADIYAMAN (İHA) – Başhekim Doç.

Annesi tarafından boğulmak istenilen bebeğin sağlık durumu

09 Ağustos 2018 17:55

Dr. Fatih Doğan, öz annesi tarafından süs havuzunda boğulmak istenilen 3 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Doğan, “Bebeğin şu anda hayati tehlikesinin olduğunu düşünmüyoruz. Akciğerinde sıkıntılar var ama bebeğin genel durumu iyi, tedaviyle toparlanacağını düşünüyoruz” dedi.


Hastane personeli tarafından yakından ilgilenilen 3 aylık erkek bebeğin tedavisi Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sürüyor. Sağlık çalışanlarının özel ilgi gösterdiği talihsiz bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Bebeğimiz köprücük kemiğinde kırık şüphesi ve akciğerlerine su girmesi nedeniyle acil servisten hastanemize yatışı yapıldı. Bebeğin gerekli takip ve tedavileri yapılıyor. Bebeğimizin genel durumu şu anda iyi ama bir müddet hastanemizde olması gerekiyor. Gereken bütün ihtiyaçları tarafımızdan karşılanıyor. Bebeğimiz tedavi edildikten sonra olayla ilgili soruşturma neticesine göre, adli makamların kanaatiyle ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bebeğin şu anda hayati tehlikesinin olduğunu düşünmüyoruz. Akciğerinde sıkıntılar var ama bebeğin genel durumu iyi, tedaviyle toparlanacağını düşünüyoruz. Zamanında müdahale edilip hastanemize getirildi. Bu da inşallah çocuğumuzun kurtarılmasına vesile olacak" diye konuştu.


Kendi öz çocuğunu öldürmek isteyen ve bipolar bozukluğu rahatsızlığı olan H.P.’nin ise Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi sevk edildiği öğrenildi.




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