Kronik Hastalıkları Önleme İl Kurulu tarafından toplantı düzenlendi

Mustafa Kutlu Başkanlığında toplandı.

Paydaş kamu kurum ve kuruluşları temsil eden yetkililerin de katılımı ile İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Müdür Kutlu, hava kirliliğinin azaltılmasında, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek tüm kurumları bu konuda katkıda bulunmaya davet etti.

Kapalı alanlardaki hava kirliliğinin ve sigara dumanının önlenmesi amacıyla da vatandaşların daha duyarlı hale getirilmesi için Yeşilay tarafından uygulamaya konulan “Yeşil detektör” Web uygulamasının daha yaygın bir şekilde tanıtımının yapılması ve vatandaşlarca kullanımının sağlanması önerildi.