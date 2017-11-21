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21 Kasım 2017 17:26

Kronik Hastalıkları Önleme İl Kurulu tarafından toplantı düzenlendi

Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programının öngördüğü Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulu” Halk Sağlığı Başkanlığı Sorumlusu Dr.

Kronik Hastalıkları Önleme İl Kurulu tarafından toplantı düzenlendi

21 Kasım 2017 17:26

Mustafa Kutlu Başkanlığında toplandı.


Paydaş kamu kurum ve kuruluşları temsil eden yetkililerin de katılımı ile İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Müdür Kutlu, hava kirliliğinin azaltılmasında, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek tüm kurumları bu konuda katkıda bulunmaya davet etti.


Kapalı alanlardaki hava kirliliğinin ve sigara dumanının önlenmesi amacıyla da vatandaşların daha duyarlı hale getirilmesi için Yeşilay tarafından uygulamaya konulan “Yeşil detektör” Web uygulamasının daha yaygın bir şekilde tanıtımının yapılması ve vatandaşlarca kullanımının sağlanması önerildi.




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