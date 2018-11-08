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Mahsur kalan eşeği ekipler kurtardı

Adıyaman’da dik bir tepede mahsur kalan eşek itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'da dik bir tepede mahsur kalan eşek itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, Adıyaman merkeze bağlı Turuş Köyü Gemlik Mevkiinde medya geldi. Nazif Ertürk isimli çobana ait eşek tepenin alt kısmında bulunan uçurumda mahsur kaldı. Sahibi eşeğini kurtaramayınca itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ve AFAD ekipleri belirtilen bölgeye gelerek tepeden aşağıya iple sarktı.


Ekipler eşeği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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