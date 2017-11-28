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28 Kasım 2017 16:36

Kadına yönelik şiddete tepki için kurdele dağıttılar

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi üyeleri tarafından 25 Kasım ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ kapsamında gençlik liderleri gençlerle konuya dikkat çekmek amacı ile vatandaşlara mor kurdele dağıttılar.

Kadına yönelik şiddete tepki için kurdele dağıttılar

28 Kasım 2017 16:36


Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi önemli gün ve haftalara dikkat çekmek amacı ile gönüllü gençlerle birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında kurdele dağıtıldı. Etkinlikle ile Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


"Yapılan faaliyet kapsamında mor kurdeleler hazırlanarak sokakta geçen kişilere takıldı, bir brandanın üzerine dikkat çekici sözler yazılarak el baskıları yapıldı sonrasında siyah balonlar şişirilerek gençler binanın önünde bu balonları patlatarak konuya dikkat çektiler. Gençler kimden, nereden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, şiddet uygulayanın, şiddet uygulananın kim olduğuna, neden uygulandığına bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergileyerek örnek oldular."




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