TFF 2. Lig Play-off: Afjet Afyonspor: 0 - Keçiörengücü: 1

Lig Play-off Yarı Final 1. maçında Afjet Afyonspor sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdel Bıyık xx
Afjet Afyonspor: Bekir xxx, Türker xx, Bayram xx, Yasin xxx, Nazmi xxx, Ali Kılıç xx (Timuçin dk. 67 x), Abdülkadir xx (Tugay dk. 64 x), İsmet xx, Aykut xx (Fatih dk. 79 x), Ersel xx, Erdi xx
Keçiörengücü: Yaşar xxx, Efecan xx, Ayhan xx, Ahmet xx (Tarık dk. 90 ?), Abdurrahman xx (Uğur dk. 77 x), İlyas xxx (Umut dk. 69 x), Burak xx, Şahin xx, Hüseyin xx, Rıdvan xx, Okan xx
Gol: Umut (dk. 78 pen.) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Aykut, Fatih (Afjet Afyonspor), Burak, Hüseyin, Ayhan Ahmet, Umut (Keçiörengücü)