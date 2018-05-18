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18 Mayıs 2018 21:35

TFF 2. Lig Play-off: Afjet Afyonspor: 0 - Keçiörengücü: 1

TFF 2.

TFF 2. Lig Play-off: Afjet Afyonspor: 0 - Keçiörengücü: 1

18 Mayıs 2018 21:35

Lig Play-off Yarı Final 1. maçında Afjet Afyonspor sahasında Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.



Stat: Zafer


Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdel Bıyık xx


Afjet Afyonspor: Bekir xxx, Türker xx, Bayram xx, Yasin xxx, Nazmi xxx, Ali Kılıç xx (Timuçin dk. 67 x), Abdülkadir xx (Tugay dk. 64 x), İsmet xx, Aykut xx (Fatih dk. 79 x), Ersel xx, Erdi xx


Keçiörengücü: Yaşar xxx, Efecan xx, Ayhan xx, Ahmet xx (Tarık dk. 90 ?), Abdurrahman xx (Uğur dk. 77 x), İlyas xxx (Umut dk. 69 x), Burak xx, Şahin xx, Hüseyin xx, Rıdvan xx, Okan xx


Gol: Umut (dk. 78 pen.) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Aykut, Fatih (Afjet Afyonspor), Burak, Hüseyin, Ayhan Ahmet, Umut (Keçiörengücü)




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