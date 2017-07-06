Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 08:40

Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine Bağlı Gözücü Köyünde kaçak elektrik kontrol ekibinin periyodik köy kontrolleri sırasında çekilen bir görüntü sosyal medya da kısa süre içinde binlerde tıklanma aldı.

Sosyal medyada güldüren video:

06 Temmuz 2017 08:40

Köylü vatandaş ile kaçak elektrik kontrol ekibi arasındaki komik tartışma fenomen olmaya aday gösterildi.


Videoda elektrik sayacının çalındığını iddia eden köylü vatandaş, kaçak kontrol ekibini ikna etmek için elinden geleni yapıyor.


İddialara göre kısa süre önce İstanbul’a tedavi olmak için giden C.T adlı vatandaş köyüne geri döndüğünde elektrik sayacını ve kablosunun çalındığını iddia ediyor.


Bu durumu kaçak elektrik kontrol ekibine; "Ola hani pano, ola hani saat, ola hani kablo" diyerek isyan etti. Durumu anlamaya çalışan kaçak elektrik kontrol ekibinin ne zorluklar çektiği bir kez daha gözlemlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!