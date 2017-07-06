Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"

Köylü vatandaş ile kaçak elektrik kontrol ekibi arasındaki komik tartışma fenomen olmaya aday gösterildi.

Videoda elektrik sayacının çalındığını iddia eden köylü vatandaş, kaçak kontrol ekibini ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

İddialara göre kısa süre önce İstanbul’a tedavi olmak için giden C.T adlı vatandaş köyüne geri döndüğünde elektrik sayacını ve kablosunun çalındığını iddia ediyor.

Bu durumu kaçak elektrik kontrol ekibine; "Ola hani pano, ola hani saat, ola hani kablo" diyerek isyan etti. Durumu anlamaya çalışan kaçak elektrik kontrol ekibinin ne zorluklar çektiği bir kez daha gözlemlendi.