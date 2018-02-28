Aksaray’da ‘Çiftçiler Buluşması’ programı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Aksaraylı çiftçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile tarım ve hayvancılığı değerlendirdi. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üreticiler tüm sorun ve taleplerini Babaoğlu’na iletti.

Konuyla ilgili bilgi veren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Türkiye’de tüm illeri gezerek çiftçilerle buluştuklarını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarım Komisyonu olarak Türkiye’de illerimizi geziyoruz. İllerimizde çiftçilerimize buluşuyoruz. Burada amacımız doğrudan çiftçimizi dinleyerek onların taleplerini. Görüşlerini, isteklerini dinlemek ve bu doğrultuda gerek mecliste yasama faaliyetlerini, gerekse bakanlıklarımız arasında onlara aracı olmak. Bu kapsamda 2. dönemde Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olarak seçildikten sonra Türkiye’de illerimizi geziyoruz. Bu illerimiz kapsamında bugün Aksaray’a geldik. Aksaray özellikle hayvancılık yem bitkileri üretimi, şeker pancarı ve tahıllar anlamında çok önemli bir ilimiz. Çiftçimizin de gerçekten hayvansal üretimde çok büyük katkısı var. Tarım ve hayvancılık Aksaray’ın ekonomisine de çok önemli katkı sağlayan bir alan. Bu amaçla üreticilerimizin bizzat dinleyip onların taleplerini alacağız. Onların soruları varsa da cevaplandıracağız” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, Aksaray’ın böyle bir toplantıya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Buradaki programla esasen bu iş ile uğraşan, tarlada tapan da çalışan üreticimizi dinleyecek, bakanlığa Aksaray’ın tarımla ilgili sorunları, çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını iletecek. Böyle bir toplantıya ihtiyacımız vardı. Direk üreticiden dinlemesi ve çözümün yerinde olması için buna ihtiyacımız vardı. Başarılı olacağına, üreticimizin bakanlıkta ciddi şekilde savunacağına olumlu bir cevap vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçiler sorun, sıkıntı ve taleplerini ileterek çözüm önerileri sundu.