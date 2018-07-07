Aksaray’da trafik kazası: 2’si çocuk 5 yaralı

Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Hakan Ş. (43) idaresindeki 34 SY 0586 plakalı otomobil, Aksaray’a 18 kilometre kala Yanlızceviz köyü kavşağında Şevket B. (62) idaresindeki 34 RC 2664 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs ve otomobil buğday tarlasına düşerken, minibüste bulunan sürücü ile Bayram Baltacı (72), Yaren Zeynep K. (11), Elif Zümre K. (2) ve Naime B. (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Bayram B. Konya Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hakan Ş. ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.