Amasya’da Ferhat Tüneli hizmete giriyor

Nergiz Mahallesi’nden başlayıp dağın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi’ndeki kavşağa çıkan tünelin şehirdeki trafik akışını hızlandıracağını belirten Amasya Belediye Başkanı Özdemir, açılışı tünelin temelini atan Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını açıkladı.

35 milyon liraya mal olan projeye Amasya’nın tarihinden esinlenerek Şirin’e olan aşkı için dağları delen Ferhat’ın adının verildiğini anlatan Özdemir Ferhat’ın dağları deldiği gibi dağı delip tünel açarak şehrin trafiğini rahatlatmak istediklerini söyledi.