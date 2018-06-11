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11 Haziran 2018 15:51

Amasya’da Ferhat Tüneli hizmete giriyor

Ferhat ile Şirin efsanesinin yaşandığı Amasya’da Amasya Belediyesi tarafından Harşena Dağı’nın altına yapılan yaklaşık 1 kilometrelik Ferhat Tüneli yarın hizmete açılacak.

Amasya’da Ferhat Tüneli hizmete giriyor

11 Haziran 2018 15:51


Nergiz Mahallesi’nden başlayıp dağın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi’ndeki kavşağa çıkan tünelin şehirdeki trafik akışını hızlandıracağını belirten Amasya Belediye Başkanı Özdemir, açılışı tünelin temelini atan Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağını açıkladı.


35 milyon liraya mal olan projeye Amasya’nın tarihinden esinlenerek Şirin’e olan aşkı için dağları delen Ferhat’ın adının verildiğini anlatan Özdemir Ferhat’ın dağları deldiği gibi dağı delip tünel açarak şehrin trafiğini rahatlatmak istediklerini söyledi.




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