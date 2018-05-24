Başkan Ercan Yenikent’te iftara katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yenikent’te iftara katıldı. Sincan Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Ramazan etkinliklerinin 8. gününde Savaş Talha sahne aldı. Talha ilahileriyle Sincanlıların büyük beğenisini toplarken, Başkan Ercan ile MHP Ankara milletvekili adayı Erkan Haberal da Talha’yı dinledi. Konserin ardından Lale Meydanı’nda kurulan kültür çadırı kapılarını Sincan halkına açtı. Ercan ile Haberal da çadırda vatandaşlarla bir araya geldi.

erkan Haberal, yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek, ’’Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan, diyenleri tercih ettik. Aramıza nifak sokmak isteyenleri, dün öyleydiniz şimdi böylesiniz diyenleri dinlemeyin, elinizin tersiyle itin. Biz Türkiye için bu millet için varız’’ ifadelerini kullandı.

Ercan ise MHP ile milli ve manevi duygular paydasında zaten bir olduklarını belirterek, ’’Milletin geleceği, devletin bekası söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğimizi dosta düşmana gösterdik. İnşallah 24 Haziran’da dualarınız ve desteğinizle en iyi sonuçla çıkacağız’’ şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Başkan Ercan’ın yanı sıra AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, milletvekili adayları Hacı Turan, Kurtcan Çelebi, Meryem Göka ve Mücahit Efe de katıldı.