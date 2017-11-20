Atatürk Araştırma Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Kırşehir’de düzenlendi. Sempozyumda,eğitim, bilim haberciliği, akademik performans ve lisansüstü tez yazımı, bilim-siyaset ilişkisi, bilim-din-felsefe ilişkisi, matematik felsefesi, bilgi üretimi, ekonomi, bilim tarihi, tarım politikaları, askerî kurumlar ve bilim, sağlık bilimleri, teknoloji ve yenilik, modernlik ve bilim, hukuk-bilim ilişkisi alanlarında toplam 57 bildiri sunulup tartışıldı.

Sempozyum, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın değerlendirme ve kapanış oturumları ile sona erdi. Sempozyumda sunulan bildiriler ve bilim politikaları konuları için geliştirilen modeller ve öneriler kitap haline getirilip e-yayın olarak da kamuoyunun istifadesine sunulacak.