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23 Mayıs 2018 12:55

Kepez’de Sporcu ve Gençlik Buluşmaları

Kepez Belediyespor Kulübü’nün sporcuları ve Kepezli öğrencilerle bir araya geldi.

Kepez’de Sporcu ve Gençlik Buluşmaları

23 Mayıs 2018 12:55


Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kepez Belediyespor işbirliği ile düzenlenen Sporcu ve Gençlik Buluşmaları’nın finali Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kepez’deki ilkokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri, sporcularla buluşturan projenin finaline, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyespor Kulübü’nün futbol, basketbol ve voleybolcu sporcuları katıldı.



Projenin kapsamı genişletilecek


Kepez’de yaklaşık 100 bin öğrencinin olduğunu ve daha çok çocuk ve gencin spora yönelmesini istediklerini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Sporcu ve Gençlik Buluşmaları’ projesinin de bu hedef doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Başkan Tütüncü, 3 yıldır devam eden projenin, önümüzdeki yıllarda kapsamının daha da genişletileceğini bildirdi.



“Okullarda bayram havası”


Kepez Belediyespor Kulübü’nün oyuncularının okulları ziyaret etmesiyle başlayan projenin içeriğini anlatan Başkan Tütüncü, “Her sporcumuz kendine ait hikayesini anlatıyor, bugünlere nasıl geldiklerini özetliyor. Öğrencilerimiz soruyor, sporcularımız cevaplıyor. Çocuklarımız da aslında sporun zor bir şey olmadığını öğreniyorlar. Okullarda farklı bir bayram havası oluyor. Okullardaki bu heyecanı takip ediyorum. Böylesi güzel ortamdan mutluluk duyuyorum” dedi.


‘Sporcu ve Gençlik Buluşmaları’ etkinliğine katılan öğrencilerin merak ettikleri soruların Başkan Tütüncü ve sporcular tarafından cevaplanmasının ardından, projeye dahil olan okullara 2 şer file basketbol, futbol, voleybol topu, sporcu imzalı top ve 1923 yılı Türk milli futbol takımına ait forma hediye edildi.




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