AK Parti’nin iftarında izdiham yaşandı

Bin 500 kişilik planlanan iftar yemeğine 3 bine yakın katılım olunca salon AK partili ve MHP’liler dar geldi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar ve Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya’nın ev sahipliğinde Nazilli Belediyesi Mimar Ahmet Şensan Kültür merkezinde verilen iftar yemeğine MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, AK Parti ve MHP’li il-ilçe yönetim kurulu üyeleri, 27. dönem millet vekili aday adayları, partililer, muhtarlar, Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve davetliler katıldı.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticilerinin bir arada olduğu iftar yemeğinde konukları ile tek tek ilgilenen ilçe başkanı Bülent Sayar, adeta ‘cumhur ittifakı sahaya indi’ dedirtti. İftara dakikalar kala gelen yüzlerce davetli oturacak yer bulamazken yiyecek bir kap yemek bulunan ve buldukları her yere oturarak iftarını açan partililer hallerinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, iftar yemeğine katılımın beklenenden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Güzel bir sinerji ve ivme yakaladık. AK Parti-MHP İttifakı beklenildiği gibi Nazilli’de de sandıklardan cumhur ittifakının galip geleceğini gösterecek. Nazilli’de ve ülke genelinde birinci parti olacağız. Hayır yemeğimize katılan herkese çok teşekkür ediyor, ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan partimiz içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“El birliği ile seçime gidiyoruz”

AK parti ile beraber el birliği ile seçime hazırlandıklarını ifade eden MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “24 Haziran seçimleri bizim için zaferle sonuçlanacaktır. Buna inancımız tam. Ortak değerlerimizde olan iftar geleneğinde bir araya geldik. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla inşallah el birliğiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu ittifak ülkemizin geleceği için çok önemli” dedi.