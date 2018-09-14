Meyve sebze ve mamulleri ihracatı 8 ayda 2,4 milyar dolara ulaştı

İhracatta sağladığı katma değerin tamamına yakını Türkiye'de kalan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2018 yılında Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye 2,4 milyar dolar döviz kazandırdı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 1,4 milyar dolara ulaştığını, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1 milyar doları aştığını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, iki sektörün ihracatının yüzde 15'lik artış gösterdiğini, 2.4 milyar dolarlık ihracatın 489 milyon dolarlık diliminin Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini belirtti.

Seferihisar'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Uçak, Türkiye'de döviz kurlarının son dönemde aşırı değer kazanması sonucu ithalatçılardan gelen fiyat indirin baskısını ise; tüm ihracatçıların birliktelikte aşacağı mesajını verdi.

Taze ihracatında Rusya, mamul ihracatında Almanya zirvede

Türkiye'nin taze meyve sebze ihracatında; Rusya, Almanya, Romanya, Ukrayna ve İtalya'nın lider ihraç pazarları olduğunu dile getiren Uçak, Dünya'nın 70 ülkesine taze meyve sebze ihracatı gerçekleştiriyoruz. Meyve sebze mamullerinde ise; Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 171 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için hava kargo konusunda çalışmalar yaptık. Hava kargo ile ihracatta önemli artışlar sağladık. İhracatımızı artırmaya yönelik uluslararası çalışmalarımızda son hızıyla devam ediyor, geçen hafta Hong Kong'da gerçekleşen bölgenin en önemli fuarından arkadaşlarımız yeni döndüler, önümüzdeki dönemlerde sektörümüzü Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'da katılacağımız fuarlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaş meyve sebze sektöründe üreticilerin ve ihracatçıların sorunlarına çözüm bulmak için üreticilerle toplantılar düzenleyerek bir araya geldikleri bilgisini paylaşan Uçak, şöyle devam etti: “Kemalpaşa, Alaşehir, Selçuk, Ödemiş, Ortaca ve Seferihisar ilçelerinde toplantılar düzenledik, üreticilerimizin sorunlarını dinledik, Tarım Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte çözüm önerileri bulmaya çalışarak ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu toplantıların devamı gelecek, amacımız her iki ayda bir üretici ve ihracatçıların yoğun olduğu bölgelere giderek onlarla buluşmak ve sorunlarını dinlemek. Bu toplantıların meyvelerini de toplamaya başlıyoruz, üst düzey bürokratlara sunduğumuz çözüm önerileri ile kısa vadede olumlu sonuçlar almaya başladık.”

“Fiyat indirin baskılarını birlik olarak aşacağız”

Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği ekonomik süreci ithalatçıların fırsata çevirmek istediğine dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Yurtdışından birçok alıcı durumu kendi lehine çevirmek için fiyatlarda indirim talep ediyor. Hem ihracatçımız hem devletimiz olarak tek bir yumruk olup, bu olumsuz durumdan bir an önce kurtulmak ve yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Devletimiz ihracatçının arkasında olduğunu bize hissettiriyor, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye bakanlık yetkililerine istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz, bizleri dinliyorlar çözüm önerileri üretmemize yardımcı oluyorlar, kendilerine sektörümüz adına çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.