Şampiyon Bayrampaşa kupasını aldı

Lig Play-Off final müsabakasında Düzcespor’u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselen Bayrampaşa, şampiyonluk kupasını aldı.

Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanan Lig şampiyonluk maçında Bayrampaşa, mutlu sona ulaşan taraf oldu. İstanbul ekibi, finaldeki rakibi Düzcespor’u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bu önemli mücadeleyi Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner beraber izledi.

Maç sonu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Bayrampaşa Kulübü Başkanı Yalçın Sarıkaya, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve seyircilerin şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Bayrampaşa’ya şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) adına TFF Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.