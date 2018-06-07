Onların alıştığı siyaset faiz siyasetiydi. Onlar milletten vergileri toplarlardı, yüzde 85’ini faize, rantiyeye öderlerdi" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde, 462 milyon liralık 62 yatırımın toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Ağbal, AK Parti hükümetinin 16 yıldır gece gündüz canla başla çalışarak Türkiye’ye hizmet ettiğini söyledi.

Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Bizleri ayakta tutan yetimin, garibin, gurabanın, hasta yatağındaki amcamızın duasıdır" ifadelerini işaret ederek, "Dualarınızı eksik etmeyin. Biz inançlı bir milletiz. Milli değerlerimiz var, iftihar ediyoruz. 16 yılda değerlerimiz de yukarıya çıktı, milli ve manevi değerlere sahip bir kuşak, toplum, millet olma yolunda ilerliyoruz, çaba gösteriyoruz. Kültürel ve medeniyet köklerimize yeniden dönüyoruz. Koparılmak istenen, unutturulmak istenen geçmişimizle yeniden tanışıyoruz, tanıştıkça da ne görüyoruz? Biz ne büyük bir medeniyetten geliyoruz. Ne büyük bir milletiz. Tarihte neler yapmışız ama bundan sonra da yapacak çok şeyimiz var. Evelallah sizlerin desteği bizim yanımızda olduğu sürece biz millet olarak çok daha güzel işler yaparız" dedi.

"7 kıtada TİKA kanalıyla yardım ediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım elinin 7 kıtaya uzandığını dile getiren Ağbal, "Şimdi soruyorum, bu paralar nereye gidiyor? Bu paralar Filistin’deki mazlum, yetim, gariban, öksüz kardeşlerimize gidiyor. Bu paralar, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların ihtiyaçları için gidiyor ve de şanlı bayrağımızı yaptığımız projelerle dünyanın dört bir tarafında dalgalandırıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak yedi kıtada TİKA kanalıyla mazlumlara yardım ediyoruz, projeler yapıyoruz, kalkınma yardımları, projeleri yapıyoruz. Ben de bir çoğunu gördüm, memleketimle, milletimle, ülkemle Cumhurbaşkanımla iftihar ettim. Kimse bizi bu yolumuzdan çeviremez. Kimse bu yolumuzda bizi durduramaz. Siz bizlerin yanında olduğunuz sürece, içeride de dışarıda da nerede bir gariban varsa, nerede bir ihtiyaç varsa onu da yerine getiririz evelallah" ifadelerini kaydetti.

"Onların alıştığı siyaset faiz siyasetiydi"

Bakan Ağbal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar eski Türkiye üzerinden konuşuyorlar. Onlar eski Türkiye’nin ezberlerini tekrarlıyorlar. Onlar yeni Türkiye’yi kavrasalardı bugün yürüttükleri yıkıcı, yıkmaya dayalı, kapatmaya dayalı, çıkarmaya dayalı velhasıl her şeyi eskiye döndürmeye dayalı siyaseti yapmazlardı. Onların alıştığı siyaset faiz siyasetiydi. Onlar milletten vergileri toplarlardı, yüzde 85’ini faize, rantiyeye öderlerdi. Onların alıştığı hükümet biçiminde sosyal devlet yoktu ki. Onlar vatandaş hastanelerde kuyruğa girmiş, ilacını alamamış, fakir fukara bayramda üstünü başını giyememiş onların umurlarında mıydı? Eğer umurlarında olsaydı 2002 yılında AK Parti’nin devraldığı Türkiye fotoğrafı böyle bir fotoğraf olmazdı"

Konuşmaların ardından Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerle butona basarak temel atma ve açılışı gerçekleştirdi.