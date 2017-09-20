BTSO Başkanı Meçikoğlu tekrar aday

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimleri 1 Ekim tarihinde yapılacak

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin 1 Ekim Pazar günü yapılacağı açıklandı. 2005 yılından bu yana Bucak Tiacaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yapan Hasan Yalçın Meçikoğlu, “Bucak esnafı tüccarı, sanayicisi ile ekmeğini taştan çıkaran bir ilçe olarak ekonomide ve ihracatta söz sahibi bir ilçeyiz. İlçemizde sanayinin gelişmesi için her türlü çabayı harcıyoruz. Ayrıca odamızın imkanları ölçüsünde başta eğitim kurumları olmak üzere her türlü desteği verdiğimiz gibi arttırarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

12 yıldır Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yapan Hasan Yalçın Meçikoğlu, 1 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak olan seçimler için tekrar aday olduğunu açıkladı.