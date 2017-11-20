Tanıtıma akademisyenler, kamu ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Portal, proje koordinatörü Recep Uzungil tarafından detaylı olarak anlatıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, dünyadaki eksenin artık batıdan doğuya kaydığı belirtti. Bu coğrafyada kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir milletin artık kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğinin altını çizen Vali Yardımcısı Ak, “Yüksek katma değerli ürün üretimi konusunda hakikaten hak ettiğimiz çıtayı yakalamamız gerekiyor. Bunun yolu da bilimden ve araştırmadan geçiyor. Araştırdıklarımızı projeye, projeyi de daha sonra ürün ve katkı olarak alana sürerek hedeflerimize ulaşabiliriz. Eskiden başımıza buluş çıkarma derlerdi. Şimdi ise bunu desteklememiz lazım. Ben de sizlere destek vermek için buradayım. Kapımız her zaman açık. Her türlü destek ve yardım için Bursa Valiliği olarak yanınızdayız. Bu portal sayesinde Anadolu tabiriyle söylemek gerekirse adeta Türkiye genelinde bir harman yeri olacak. Bu platformda fon yöneticisi de sanayi kuruluşu da araştırma merkezi temsilcisi de bir arada buluşacak. Uzaklar yakın olacak. Bu belli dostluklara ve belli işbirliklerine zemin oluşturacaktır. Eğer Türkiye bir yere varacaksa, bunu bölgelerdeki küçük ölçekli il ve ilçelerden bekleyemeyiz. Bursa, bu işi en iyi değerlendirebilecek olan bölgelerden birisidir. Bundan sonra çok daha güzel şeyler üreteceğimize inanıyorum” dedi.

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ise, portalın AR-GE paydaşlarını birbirine bağlayacağını ve iş birliğini daha da aktif hale getireceğini vurguladı. Gerçekleştirilen toplantıların teknolojik kalkınmanın temelini ve üniversite sanayici işbirliğini hızlandıracağını belirten Genel Müdür Prof. Dr. Mehmet Kanık, “2015 yılında hayata geçirilen KÜSİ planı, 2023’e giden yolda hızlı yürümeyi sağlayan ve Türkiye’nin teknolojik hedeflerine giden önemli bir kilometre taşıdır. Yine 2016 yılı AR-GE reform yılı olarak ilan edildi. Bu yıl tasarım ilk defa AR-GE kapsamına alındı. Bu sürecin devamı olan ve KÜSİ Eylem Planı’nın gereği olan KÜSİ Portalı faaliyete geçirilmiş oldu. Bizler de ilk ağızdan bu programı dinleme şansı yakaladık. Üye olmayan tüm tarafları bir an evvel bu portala üye olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil de Türkiye’de bakanlık vasıtasıyla uzun bir süredir sanayi alt yapısının kurulduğuna işaret etti. Yolculuğun küçük sanayi sitelerinden başladığına işaret eden Recep Uzungil, “Organize sanayi, endüstri bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri ile ülkemiz artık bir noktaya geldi. Artık bundan bir adım daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimiz aynı düşünüyoruz. Orta gelir tuzağına düştüğümüz söyleniyor. Bunu aşmanın yolu bize göre ya akademik bilginin endüstriye aktarılması ya da endüstri için akademik bilginin üretilmesi. Bizler de bakanlık olarak bu portal sayesinde işleri hızlandırmak istiyoruz. İşin tüm özeti budur” şeklinde konuştu.