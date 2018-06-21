Büyükşehir voleybolda hedef büyüttü

Bu konuda sağlam bir alt yapıya sahibiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ikinci oturumu yapıldı. Başkan Aktaş’ın yönettiği oturumda, geçen ay yaşanan sel felaketinden zarar gören vatandaşların normalin üzerinde olan su faturası borçlarının silinmesine yönelik karar da ‘oybirliğiyle’ alındı.

Ankara Yolu üzerindeki meclis binasında yapılan toplantıda, rutin gündem maddeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol A Takımı’nın devredilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kulübü devraldıklarında toplam 41 milyon TL’lik borçla karşılaştıklarını hatırlattı. Her kulübün borcunun olabileceğini ve bunun normal olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, meselenin borçları çevirebilmek olduğunu ifade etti. Belediyespor’un şehrin okuyan ve çalışan tüm çocuklarına dokunan, onların kişisel gelişimlerine katkı sunan, spor dalları ile kurumsal olarak ilgilenilmesini temin eden bir yapı olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Belediyespor’un toplam 19 tane branşı bulunuyor. Bunların yanında müsabık takımlarımız da var. Bunların başında kadın voleybol takımımız geliyor. Kadın voleybolunda toplam 300 tane altyapı sporcusu var. Ama erkekler için bir voleybol takımımız yok. Aynı şekilde kadın basketbol takımımız mücadelesini sürdürüyor. Kadın voleybol takımını kapatma kararı aldıktan sonra anlamsız yorumlar yapıldı. Bizim 30 milyonluk bütçemizin 10 milyon TL’si sadece bu takıma harcanıyordu. ’Battık, bittik’ gibi söylemler doğru değil. Avrupa ve Türkiye’de başarılar elde eden kadın voleybol takımımıza teşekkür ediyorum. Bizler yeni takımlar kurup, yeni oyuncular yetiştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Çok sayıda gence sahibiz" dedi.

“Belediyespor asli görevine dönecek”

Açıklamasında, İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nın Büyükşehir Belediyespor tarafından alınmasına da değinen Başkan Aktaş, Balkan kökenli insanların basketbol ve voleybolda yetenekli olduğunu, tamamı Bursalı olan gençlerle yeni takım oluşturarak yeni başarılara ulaşacaklarını anlattı. Erkek voleybol takımıyla Efeler Ligi’ne çıkmak, kadın basketbol takımıyla da yeni başarılar elde etmek için mücadele vermek istediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bizler bir strateji izliyoruz. Erkek voleybolunun şehrimizde gelişmesi ve gerekli altyapının oluşturulması, bütçenin dengelenmesi adına faaliyetlerde bulunuyoruz. Kararların altında farklı nedenler aramak, kişinin kendisi ile alakalıdır. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Bu hamilelerle Belediyespor’u asli hüviyetine döndürerek, çocuklara dokunmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Selzedelere ‘borç’ müjdesi

Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay yaşanan sel afetinde Hüdavendigar Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşlardan gelen bir talebi de görüştü. Sel afetinin ardından vatandaşlara eşya yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, mecliste oybirliğiyle alınan karar sonrası evlerin temizliğinden dolayı normalin üzerindeki su sarfiyatının ücretini de almayacak. 72 haneyi kapsayan karara göre, geçmiş senelerin aynı aylarında harcanan metreküp su kıstas alınacak ve sel sonrası bu metreküpün üzerindeki su sarfiyatı ise faturalandırılmayacak.