7 saat boyunca haber alınamayan tır şoförünün cansız bedeni GPRS ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bursa’daki hâle mal getiren 45 yaşındaki S.G, yükünü bıraktıktan sonra, Osmangazi ilçesine bağlı Selçukgazi köyündeki evine gitmek için yola çıktı. Seyir hâlindeyken büyük abdestini yapmak için Demirtaş viyadüğünün üzerinde aracını kenara çeken S.G’den uzun süre haber alınamadı. Ailesi yaklaşık 7 saat boyunca ulaşamadıkları S.G’nin çalıştığı firmayı aradı. Firma yetkilileri GPRS üzerinden tırın yerini tespit etti. Tırın bulunduğu noktanın etrafında şoförü arayan firma çalışanları, 45 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. S.G’nin kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.