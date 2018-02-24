Kılıç Kalkan’dan 100. yıla özel gösteri

yılına özel düzenlediği gösteride izleyenleri mest etti.

Kökleri Bursa’nın fethine dayanan, 100 yıldır da halk oyunu olarak oynanan Kılıç Kalkan, 100. yılı dolayısıyla özel bir gösteri düzenledi. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekibi, Bıçak Müzesi’nin bahçesinde kendine has figürleri ile yaptıkları gösteri vatandaşlardan tam not alı.

Tahtakıran Kılıç Kalkan Dernek Başkanı Metin Dikerel, derneğin Bursa’da bir müzesinin olduğunu vurguladı. Kılıç kalkanı sadece halk oyunu olarak görmediklerini dile getiren Dikerel, ’’Biz adeta okul gibiyiz. 12 yaş bu oyuna başlama yaşıdır. Liseden sonra çocukların katılmaları biraz zorlaşıyor. Burada bizim esas amacımız eğitimin yanında bu gençlere kültürümüzü, tarihi, coğrafyayı yaşayarak ve görerek sosyal olmayı öğretme gayreti içerisindeyiz. Çocuklara yurt dışı faaliyetleriyle dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Kısaca etik birer genç kuşak yetiştirmek bizim başlıca gayemiz’’ dedi.