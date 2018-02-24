Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 17:51

Kılıç Kalkan’dan 100. yıla özel gösteri

Bursa’ya özgü Kılıç Kalkan Oyunları Ekibi, 100.

Kılıç Kalkan’dan 100. yıla özel gösteri

24 Şubat 2018 17:51

yılına özel düzenlediği gösteride izleyenleri mest etti.


Kökleri Bursa’nın fethine dayanan, 100 yıldır da halk oyunu olarak oynanan Kılıç Kalkan, 100. yılı dolayısıyla özel bir gösteri düzenledi. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekibi, Bıçak Müzesi’nin bahçesinde kendine has figürleri ile yaptıkları gösteri vatandaşlardan tam not alı.


Tahtakıran Kılıç Kalkan Dernek Başkanı Metin Dikerel, derneğin Bursa’da bir müzesinin olduğunu vurguladı. Kılıç kalkanı sadece halk oyunu olarak görmediklerini dile getiren Dikerel, ’’Biz adeta okul gibiyiz. 12 yaş bu oyuna başlama yaşıdır. Liseden sonra çocukların katılmaları biraz zorlaşıyor. Burada bizim esas amacımız eğitimin yanında bu gençlere kültürümüzü, tarihi, coğrafyayı yaşayarak ve görerek sosyal olmayı öğretme gayreti içerisindeyiz. Çocuklara yurt dışı faaliyetleriyle dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Kısaca etik birer genç kuşak yetiştirmek bizim başlıca gayemiz’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç