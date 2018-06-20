Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin altında kaldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte şehir içi yolcu minibüsünden inen Göktuğ Bozdağ (4), hep birlikte karşıdan karşıya geçmek isterken, ağabeyinin elini bırakarak koşmaya başladı. Soluna bakmayan minik Bozdağ, aynı istikametten gelmekte olan B.D’nin kullandığı su taşıyan elektrikli motosikletin altında kaldı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Annesinin kucağına aldığı Bozdağ, yine vatandaşların yardımı ile bir kamyonete bindirilip İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bozdağ, acil servisteki ilk tedavisinin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.