AK Partili Turan, "CHP havayı alır”

Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili adayları Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kale Grubu’nun geleneksel iftar yemeğine katıldı. Yemek sonrası partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Turan, “ Bir zincir en zayıf halkasından sallanır o yüzden her adımlarımızı sağlam atmamız lazım göreceksiniz. Çanakkale’de 4-0 CHP alır demişler, CHP havayı alır” dedi.

Kale Grubu fabrikalarının kuruluşundan bu yana ara vermediği fabrikalar geleneksel iftar yemeği Çan kapalı Pazar yerinde 18 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile eşi Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile milletvekili adayları Çanlılar tarafından sevgi ile karşılandı.

İftar yemeğinde konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “ Yıllar geçti. Çan markası, Çanakkale markası ve Türkiye markası derken dünya markası oldu. Ama Kale Grubu çok örnek bir tavırla hiçbir zaman doğduğu, büyüdüğü toprakları ihmal etmedi. Pergelin bir ayağını her zaman Çan’da tuttu. Ne kadar gurur duysak azdır. Her siyasetçinin her iş adamının mutlaka pergelin bir ayağını kendi memleketine kendi doğduğu yere saplaması ama onun dışında bütün imkanları sağlayarak pergeli büyütmesi lazım” dedi.

İftar yemeği sonrası AK Parti Çan İlçe Başkanlığı tarafından 27’inci dönem milletvekilleri seçimleri için aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyonda AK Parti Çan teşkilatlarına Çanakkale 1’inci sıra milletvekili adayı Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili 2’inci sıra adayı Jülide İskenderoğlu, 3’üncü sıra milletvekili adayı Furkan Sezer ve 4’üncü sıra adayı Fırat Akgün tanıtıldı.

“CHP havayı alır”

AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Bülent Turan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Bizler Çanakkale’yi çok seviyoruz. Bizler Ankara’nın değil Çanakkale’nin vekilleri olacağız dedik. Hamdolsun 3 yıldan beri bunu da gösterdik. Birileri her ne kadar Ak Parti’nin oyu düşecek, Çanakkale’de 4 -0 CHP alacak gibi saçma sapan rüyalar görse de bu milletin irfanını, ihsanını göreceksiniz. Çanakkale’de de Türkiye’de de Ak Partiyi farkla birinci yapacağız bunu inanarak söylüyorum. Sonuç olarak kim iş yapar, kim laf yapar gördünüz. Çıkıyor CHP’nin adayı köprüye karşı yerli otomobil gereksiz şunu yapacağım bunu yapacağım diyeni bu millet gördü. Eğer bu işler kuru vaatle konuşarak olsaydı ormanların kralı aslan değil papağan olurdu. Ama 15 yıldan beri kimin iş yaptığını bu millet gördü. Dolayısıyla Çanakkale’miz yatırım almayan bir yer, geri kalan bir yer ve bunların hepsi geride kaldı. İstanbul, Ankara’nın vatandaşı hemşehrisi neye layıksa, hangi yatırımı alıyorsa aynısını burasıda alması lazım. Eksiğimiz olmayacak rektörümüzle görüşüyoruz inşallah sizin de üniversite öğrenci sayınızın artması için adımlarımızı atacağız. Onun dışında bu birlik ve beraberlik ülkenin huzuru size sahip çıkmamız devam ederse yeni dönemde bu partiyle iyi işler yapacağız. Zaman zaman duyuyoruz, vekillerimiz de ifade ettiler. Yok, efendim cumhurbaşkanına oy verelim, vekillere vermeyelim. Yok efendim ben MHP’liyim MHP’ye vereyim ama ittifaka vermeyeyim gibi malum medyada haberler görüyoruz. Erdoğan’ı seven adam mecliste zayıf olsun da kriz çıksın demez. Erdoğan başkan oldu. Partisi zayıf ittifak zayıf HSK bunlar atayacak anayasa mahkemesini bunlar atayacak yani şuan ki malum ittifaktan bahsediyorum olabilir mi? Bir zincir en zayıf halkasından sallanır o yüzden her adımlarımızı sağlam atmamız lazım. Çanakkale’de 4-0 CHP alır demişler, CHP havayı alır” dedi.