Üstü tenis kortu altı pazaryeri

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesi tarafından ‘Yeni nesil pazaryerleri’ konseptiyle Servergazi Mahallesi’ne de üstü tenis merkezi ve altı da kapalı pazar yeri olan tesisi açıldı. Projenin alt katı kapalı pazaryeri, üst katı ise kafeteryası bulunan bir tenis merkezi olarak inşa edildi. Pazaryerinde 43 esnaf, 20 müstahsil bulunuyor. Pazaryerinin ve tenis merkezinin hizmete sunulmasıyla birlikte Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli’de katılım en yoğun olduğu tenis turnuvası düzenledi. Açılış bu turnuvayla gerçekleştirildi. 205 sporcunun katılım sağladığı ve 7 Ekim tarihinde başlayan ‘Merkezefendi Belediyesi Sonbahar Kupası Tenis Turnuvası’nda her gün birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvanın 3 kategorisinde şampiyonlar hafta sonunda oynanan maçlarda belli oldu. Final müsabakalarında da nefesler tutuldu, oynanan maçlar da şampiyonu tayin etti. Servergazi Kapalı Pazaryeri ve Tenis Merkezi’ndeki turnuvanın finaline ve açılışına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç, Ayhan Mazıoğlu, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, tenis severler ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, öncelikle turnuvaya katılan tenisçilere teşekkür etti. Başkan Subaşıoğlu, “Yeni nesil pazaryerleri olarak adlandırdığımız ve Servergazi Mahallemize kazandırdığımız alt katı pazaryeri üst katı tenis kortu olan projemiz, görüldüğü üzere amacına ulaştı. Sporseverler tenis oynarken, Servergazi Mahallesindeki vatandaşlarımız pazaryerinde alışverişlerini yapabiliyor. Yaklaşık 1,5 Milyon TL maliyetle ilçemize kazandırdığımız projemiz hayırlı uğurlu olsun. Yine burada turnuvalar düzenleyeceğiz. Bugün itibariyle finaline ulaştığımız tenis turnuvasında kupalarını alan sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılan tüm sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun konuşmasının ardından kurdele kesildi ve turnuvanın birincilerine 1000’er TL, ikincilerine 500’er TL üçüncülerine de 250’şer TL’lik alışveriş çeki Başkan Subaşıoğlu tarafından verildi.

Düzenlenen turnuvanın senyör erkekler kategorisinde Faruk Akyürek 1. oldu. Bahadır Yeşil 2. sırada, Özcan Şenlikçi de 3. sırada yer aldı. Master erkekler kategorisinde ise ilk sırayı Oğulcan Eltaş aldı. Arif Akşit 2. sırada, Hurşit Nelik 3. sırada turnuvayı tamamladı. Bayanlar kategorisinde ise Kadriye Akşit 1. Ceylin Tul 2. Aynur Özkan 3. oldu.