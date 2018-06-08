Edirne’de "Lavanta Günleri"

Mor bir halıyı andıran lavanta bahçesinde katılımcılar bol bol fotoğraf çekiyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde, Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü desteğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri dün başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri’nin ilk gününde ağırlıklı olarak çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

10 Haziran’a kadar sürecek Edirne Lavanta Tarla Günleri’nin ilk gününde yaşları 5 ila 7 arası değişen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, lavanta tarlalarını ziyaret etti. Mora bürünen lavanta tarlaları arasında rengarenk görüntüler veren minik öğrenciler, enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım masalarında buğday, çeltik ve ayçiçeği hakkında bilgi sahibi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, ilk gün çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Biyolojik çeşitlilik anlamında öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve onlara doğayı daha çok sevdirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Litresi 100 euro kar ediyor

Lavanta ile ilgili çalışmaları 5 yıl önce başlattıklarını ve Bulgaristan’ın bu konuda çok ileride olduğunu ifade eden Tülek, "Lavantanın Bulgaristan’da 100 yıllık bir kültürü ve geçmişi var. Bulgaristan’da bulunan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü arasında bir protokolümüz var. Oradaki meslektaşlarımız da burada olacak. Lavantanın adaptasyon çalışmaları yapıldı. Lavanta, adaptasyon özelliği geniş bir Akdeniz bitkisi. Soğuk anlamında da bir sıkıntı yok, eksi 26’ya kadar dayanıklı bir bitki. Ekonomik ömrü uzun. En az 10 yıl ekonomi ömrü var. Temelde uçucu yağ bitkisi. Fiyat olarak da herkesin sorduğu fiyattır ama 2017 yılında elde ettiğimiz yağın litresini 500 TL’ye sattık. Yaklaşık 100 euro’ya tekabül ediyor. Burada önemli olan ürettiğiniz malı piyasaya arz ediyorsunuz. Başta kozmetik sektörü olmak üzere, toplantıda programı organize eden ekipten bir tanesi de PEREJA’nın talepleri var. Önemli olan özel sektörün talebi. Sizin ürettiğiniz şey özel sektöre hitap ediyorsa bir kalkınma bir şey oluşturursunuz. Onlar da bölgede büyük alanlarda sözleşmeli üretim yaptırmak istiyorlar. Bunun gibi daha farklı kurumsal yapılar var" dedi.

"Etkinliklerimizi 4 gün planladık"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Edirne’nin turizm ile anıldığını belirterek, "Farklı zamanlarda farklı turistik gruplara hitap edelim diye Enstitümüz ile birlikte bir etkinlik planladık. Etkinlikleri 4 günlük planladık çünkü her gün farklı tematik özellikleri kullanarak lavantanın ve Edirne’nin farklı öğelerini ön plana çıkartarak insanlara sunduk. Etkinliğin ilk gününde çocuklara hitap etmek istedik. Çünkü çocukların ailesi, öğretmenleri çarpanları çok fazla" ifadelerini kaydetti.

Çocuklar resim yaptı, müzik dinledi, oyun oynadı

Resim ve fotoğraf atölyelerinde aileleriyle birlikte resim yapan çocuklara ilk günün sonunda belgeler verildi. Ayrıca öğleden sonra düzenlenen mini konserde çocuklar gönüllerince eğlendi.