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26 Haziran 2017 18:12

Elazığ’da baraja giren genç boğuldu

Elazığ’da balık tutmak için baraja giren iki gençten biri hayatını kaybetti.

Elazığ’da baraja giren genç boğuldu

26 Haziran 2017 18:12


Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Beldesi Yeniköy mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja “tor” denilen oltayı sermek için giren Gürkan Suiçer(26) ile Faruk Karakuş (25) suda batmaya başladı. Karakuş kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Suiçer ise çıkamayarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ile birlikte sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


Saatler süren kurtarma çalışmaların arından Suiçer’in cansız bedeni, 150-200 metre ileride balık ağlarına takılı vaziyette bulundu.


Suiçer’in cesedi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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