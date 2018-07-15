Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz’u Andı

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile üniversite üst yönetimi, akademisyen, öğrenci ve çok sayıda misafir katıldı.

15 Temmuz gecesinde tarihin akışını değiştiren, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anısını yaşatmak için Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi girişine konulan rölyefin açılışı ile başlayan etkinlikler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin hazırladığı fotoğraf sergisi ile devam etti.

“Asil Türk Milleti, FETÖ Terör Örgütüne Karşı Durdu”

Gazeteci/yazar Yusuf Kaplan tarafından verilen “15 Temmuz Destanı” konulu konferans öncesinde kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına; 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin, Türk Ordusu’nun içine sızmış vatan hainlerinin kalkışma girişimini yaşadığını hatırlatarak başlayan Rektör Çomaklı şu ifadeleri kullandı: “Milletçe yeniden dirildiğimiz, ayağa kalkıp sömürgecilere, işbirlikçilere ve birliğimizi tehdit eden tüm güçlere karşı durduğumuz bu günü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Başkomutanımızın seslenişiyle milletimiz tek yürek olup bu hain saldırı karşısında dimdik durdu. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, bayrağa ve dinine sahip çıkan Asil Türk Milleti, hep birlikte hain katillere aman vermedi. Vatan evlatları, emperyalist güçler tarafından beslenen, büyütülen FETÖ çete örgütüne karşı durdu, şehit oldu, gazi oldu. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren iç ve dış düşmanlar şunu anlamamışlardı. Milli Marşı “Korkma” ile başlayan bu Asil Millet, binlerce yıldır esaret altına girmedi ve girmeyecek. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde ve kazanılan demokrasi zaferinde öncelikle her ne şartta olursa olsun, Saygıdeğer Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği bize yön verecek yerli ve milli kodlar ile 80 milyonluk Türkiye’nin liderliği teyit edilmiştir. Hatta sınırları aşıp, dünyadaki değişim ihtiyacının güçlü sesi olmuştur” dedi.

“Bu Programlar Diriliş İnancımızı Canlı Tutuyor”

Millet olarak önümüzdeki 100 yılın istiklâl ve istikbâl mücadelesinin verildiğini, bu sebeple Yeni Türkiye için başlatılan bütün çalışmaların yanında yer almanın zamanı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı: “15 Temmuz ruhunun Çanakkale ruhuyla eş değer olan bu programların diriliş inancımızı canlı tuttuğunu belirtmek istiyorum. Bu maksatla iştirakiyle bizleri müşerref kılan Prof. Dr. Yusuf Kaplan hocamıza tekrar hoş geldiniz diyorum. 15 Temmuz 2016’da şehit olan kardeşlerimize, gerek yurt içinde ve yurt dışında vatan toprakları için kendini feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ezelden - ebede, vatanına, dinine, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıkan milletime en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Azizoğlu: “15 Temmuz’da Yüce Türk Milleti Bu Menfur Kalkışmayı Bertaraf Etti”

“15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısında durarak tüm dünyaya örnek olan; vatanına sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her türlü takdirin üzerinde olduğunu göstermiştir” diyerek sözlerine başlayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: “15 Temmuz sürecinin milletimiz ve özellikle gelecek nesiller nezdinde, ortak bir bilince dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Allah’a şükürler olsun ki 15 Temmuz’da Yüce Türk Milleti bu menfur kalkışmayı bertaraf ederek, hain emeller peşinde koşanların bu kötü niyetlerini bir kez daha kursaklarında bırakmıştır.”

“15 Temmuz Gecesi Halkımız Dayanışma Örneğini Göstermiştir”

Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadelenin çoğulcu anlayışla hareket etmek olduğuna vurgu yapan Azizoğlu: “15 Temmuz gecesi halkımız bu dayanışmanın en bariz örneğini göstererek; bu vatanın birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, vatanın parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vesileyle, bu toprakları canları pahasına ve her türlü fedakârlığı göstererek, bize vatan kılan Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazi olan değerli kardeşlerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken, Yüce Milletimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Yusuf Kaplan: “Türkiye Bir Çınardır”

15 Temmuz, bu toplumun bu topraklardaki bin yıllık varlığına saldırının son perdesiydi vurgusuyla konuşmasına başlayan Gazeteci/yazar Yusuf Kaplan; 15 Temmuz’un bu toplumun, yeniden tarihî atılım gerçekleştirecek tarihî derinliğine, kültürel zenginliğine, medeniyet dinamiklerine yapılmış bir saldırıydı dedi.

Türkiye’ye saldırının hedefi, Türkiye’nin yeniden tarihî bir yürüyüşe soyunmasını önlemekti diyerek konuşmasını sürdüren Kaplan: “Yeryüzü coğrafyasında kendisine dua edilen tek ülke biziz. Bunun farkında mısınız? Bir sürü sorun yaşamamıza rağmen an itibariyle dünyanın dört bir köşesinde mazlumların imdadına koşan sadece biziz. Türkiye bir çınardır. Balkanlardan Kafkaslara, Kırım’dan Yemen’e kadar uzanan dalları vardır. Dolayısıyla bu dallar yaşamadığı zaman kökün kuruduğuna hükmedebilirsiniz. Kök biterse ağacın dallarının da yaşamadığını görürsünüz. Türkiye’de rüzgar esse Balkanlar’da fırtına gibi hissediliyor. Bu acayip bir şey. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde Balkanlar’daki insanlar inanılmaz üzüldü” ifadelerini kullandı.

“İslam Dünyasının Tek Kalesi Türkiye’dir”

15 Temmuz zaferinde gençliğin sahip olduğu manevi ruha da değinen Yusuf Kaplan, İslam dünyasının tek kalesi Türkiye hakkında, “Geçmişte Osmanlı’yı hangi sebeplerle yıktıysalar bizi de aynı nedenlerle yıkmak istiyorlar, ancak bunu asla başaramayacaklar” dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaplan: "Bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.