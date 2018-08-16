İnönü’de vatandaşların uçuş keyfi

İnönü Belediyesi ile THK İnönü Merkez Müdürlüğünün ortak düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygun şartları taşıyan vatandaşlar, uçuş deneyimi yaşadı. Yıllardır üstlerinde dolaşan planör ve diğer hava araçlarıyla tanışma fırsatı bulan ilçe sakinleri, gökyüzünün tadını doyasıya çıkardı. İnönü Belediyesine kayıt müracaatında bulunan her yaştan vatandaş, THK İnönü Merkez Müdürlüğü tarafından sağlık ve gerekli kontrollerin yapılmasıyla İnönü semalarından bulundukları arazileri seyretme keyfini yaşadılar. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da etkinliğe katılarak planör ile uçuş deneyimi yaşadı.

“Türkiye’de ücretsiz havacılık eğitiminin verildiği tek kurumuz”

Düzenlenen etkinliğin ücretsiz olduğuna değinen THK İnönü Merkez Müdürlüğü Uçuş Eğitmeni Kamile Yasdıman, Türkiye’de ücretsiz havacılık eğitimi veren tek kurum olduklarını ifade etti. Yasdıman, yaptığı açıklamada “Gördüğünüz gibi motorsuz bir hava aracıyla uçuyoruz ve bu motorsuz hava aracıyla beraber öğrencilerimize hem eğitim veriyoruz hem de sizin gibi uçmak isteyen yolcularımızı havacılıkla tanıştırıyoruz. Şu anda Türk Hava Kurumu ve İnönü Belediyesinin ortak bir projesi var. Bildiğiniz gibi İnönü Havacılık Eğitim Merkezi ismini İnönü köyünden alıyor. Biz de köydeki vatandaşlarımızın bu şekilde uçma isteklerini karşılamak amacıyla proje düzenledik. Dolayısıyla 16 yaşından gün almış, ailesinin izni olan ya da uçmak isteyen ve sağlık açısından problemi olmayan herkesi havacılıkla tanıştırıp ayaklarını yerden kesmeye çalışıyoruz ki zaten THK’nın misyonu da budur. Ulu önder Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir kurum olduğumuz için Türkiye’de ücretsiz havacılık eğitiminin verildiği tek kurumuz. Dünyada her hangi bir planör uçuş okuluna giderek ben uçmak istiyorum dediğiniz takdirde dakikasına para ödemek zorunda kalırsınız, ciddi paralar alırlar ancak Türkiye’de böyle bir şey yok. THK nereden kaynağını alıyor derseniz, değerli milletimizden kaynağını almakta işte yapmış olduğunuz bağışlar, yardımlar, kurban derisi bağışları yine okullarda ve sizlerin katkılarıyla toplanan fitre ve zekatlar yine Türk gençliğine, Türk milletine ücretsiz havacılık eğitimi olarak geri dönüyor. Zaten milletimizden aldığımız kaynakları tekrar milletimize aktaran, dünyada eşi benzeri olmayan kurumlardan bir tanesiyiz” ifadelerini kullandı.

“Tüm vatandaşlarımızı havacılıkla tanıştırıyoruz”

Etkinliğin yoğunluğu ve teknik bilgileri hakkında konuşan eğitmen Kamile Yasdıman sözlerine şu şekilde son verdi:

“Çok büyük rağbet görüyor. Günlerdir sabahtan akşama hatta mesaimiz bizim 5’te bitmesi gerekirken 8 buçuğa kadar yani gün batımına kadar biz burada kurallar dahilinde uçuyoruz. Uçtuğumuz hava aracının limitleri var. Bunlar da yaş sınırını geçtikten sonra ki kişiler daha sonra kilo kontrolüne giriyorlar. 90 kilo olmaması gerekiyor çünkü limitler dahilinde paraşütte var. 90 kilonun altındaki ve sağlık durumundan herhangi bir sıkıntısı olmayan tüm vatandaşlarımızın burada ayaklarını yerden kesiyoruz, havacılıkla tanıştırıyoruz.”