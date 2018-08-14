Şahinbey Belediyesi 100 bine yakın bebeğe hoş geldin dedi

Türkiye’de en fazla bebeğin dünyaya geldiği Şahinbey İlçesi’nde 100 bininci bebeğe doğru adım adım yaklaşılıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte‘Hoş Geldin Bebek’ projesi dahilinde 91 bininci bebeği ziyaret etti. Şahinbey Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi dahilinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Tahmazoğlu 91 bininci ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretini Sakine ve Mustafa çiftinin üçüncü çocuğu olan Fatma Nur’a yapıp, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“En önemli projelerimizden birisi”

Tahmazoğlu, hoş geldin bebek projesiyle anneleri bilinçlendirdiklerini belirterek,“Fatma Nur kızımızın Şen ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fatma Nur kızımız ailenin üçüncü çocuğu, bundan sonrada çocuklarının olmasını temenni ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana Hoş Geldin Bebek Projemizi devam ettiriyoruz. Bu gün itibariyle 91 bin 371’nci bebeğimize hoş geldin bebek diyoruz. Sağlık Müdürlüğü’nden gelen hemşiremizle birlikte annelerimize eğitim veriyoruz. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak ailelerimizi çeşitli hediyelerle ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyoruz. Ben tekrar Sakine annemize ve Mustafa Bey’e Fatma Nur bebeğin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çocuk bir evin huzur kaynağıdır”

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, çocukların aile için önemine dikkati çekerek “Öncelikle Fatma Nur bebeğimizin başta ailesi olmak üzere vatana, millete hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çocuklar bir ailenin huzur ve mutluluk kaynağıdır. Rabim onların acılarını göstermesin” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir hizmet”

Fatma Nur bebeğin babası Mustafa Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın ziyareti bizleri gururlandırdı ve mutlu etti. Çocukların Hoş Geldin Bebek Projesiyle evlerinde ziyaret edilmeleri çok güzel bir hizmet, bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Dünya’ya Şahinbey’de gözlerini açan Fatma Nur bebeğin annesi Sakine Şen ise Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Ziyaretlerinden dolayı Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Fatma Nur benim üçüncü bebeğim. Böylece iki kızım bir oğlum olmuş oldu. Başkanımıza hediyelerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.