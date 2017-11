Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesis ağı büyüyor

Eski köy, yeni mahalle olan Kaleboynu Mahallesi’nde yapılan sosyal tesisin açılışına AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Milletten aldığı desteği millete harcıyorlar’’

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti hükümetiyle birlikte her alanda önemli değişikler yaşandığını belirterek, “Biz Milletvekilleri Gaziantep’te mahallelerde ve köylerde rahat dolaşa biliyorsak bunun birinci dereceden sebebi bizim belediyelerimizdir. Allah hepsinden razı olsun bizim belediyelerimiz Gaziantep’te destan yazıyorlar. AK Parti Belediyeciliği, hizmette yani bir çığır açtı. Ben çocukluğumu ve gençliğimi hatırlıyorum da; belediye başkanına ulaşamazdık. Bırakın hizmet beklemeyi. Şimdi ise şükürler olsun halkla diyalog kuran, onlarla kucaklaşan, buraya gelip Kuran-ı Kerim eğitimlerine kadar soran belediye başkanlarımız var. Bunlar bizim eskiden bildiğimiz ve rastladığımız örnekler değildi. Şükürler olsun ki, milletten aldığı desteği yine millet yolunda harcayan belediye başkanlarımız var. Şahinbey Belediye Başkanımız Çanakkale’ye devasa bir park yaparak Şahinbey’in heykelini koymuş. O parkı gidip görebilme imkanına sahip olduk. Oranın halkıda, başkanı seviyor. Ayrıca Siirt’te de yaptığı parkla önemli hizmetler sunarak Türkiye’nin birçok yerine hizmet götüren bir belediye başkanımız var. Düne kadar biz Türkiye olarak IMF’den borç alıyorduk. AK Parti iktidarı sayesinde 2013 yılında biz IMF’ye olan borcumuzun son taksitini ödeyerek kurtulduk. Şimdi ise IMF’ye borç verir hale geldik. Bu bir yönetim becerisi ve çalışkanlığıdır” dedi.

“Vatandaşımıza hizmet için varız’’

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek; “Şahinbey hızla büyüyen bir ilçe. Şehir Merkezi olarak Türkiye’deki 70 ilden, İl merkezi olarak ise 55 ilden daha büyük. Yeni mahalleler ve yeni yerleşim alanları ile birlikte 192 mahalleye hizmet veriyoruz. Ancak ekibimizle birlikte her mahallenin ihtiyacı olan tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Mahalle olan köylerimizin parklarını, yollarını, futbol ve basketbol sahalarını yaptık. Şimdide sosyal tesislerini yapıyoruz. İhtiyaç duyulan her şey vatandaşın ayağına ulaştırılacak. Çiftçilerimize 2000 ton buğday tohumu ve gübre desteğinde bulunduk. Çiftçilerimiz böylece tarlalarını ekmeye ve biçmeye devam edecek. Yapmış olduğumuz tesisimizde bay-bayan taziye evlerimiz, muhtarlığımız ve sınıflarımız bulunuyor. Bu tesiste Kuran-ı Kerim okunarak öğretilmesini rica ediyorum” dedi.

“Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum’’

Kaleboynu Mahalle Muhtarı Mustafa Bulut, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun önemli hizmetlere imza attığını belirterek; “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptığı çalışmalar neticesinde mahallemiz böyle güzel bir tesise kavuştu. Sayın başkanımızla 2002 yılından bu yana dava arkadaşı olarak beraber çalışıyoruz. Hep zor görevler ona verildi. Tabi dava adamı olmak kolay değil. Hataları çok az, başarıları çok fazla hak yolunda yürüyen dava adamları olmak zorundayız. Biz bu memleketin geleceği bu milletin bekası için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Çiftçilerin tam zor anlarında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu onların imdadına yetişerek tohum ve gübre dağıtımında bulundu. Vermiş olduğu bu destekten dolayı da başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu’nun okuduğu duayla Kaleboynu Sosyal Tesisi vatandaşların hizmetine açıldı.