Toprak Mahsulleri Ofisi’nde ürün alımına devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Gaziantep Şube Müdürlüğü’nün açıklamasında şehir hinterlandında bulunan arpa hasadının tamamlanmak üzere olduğu, buğday hasadının ise devam edeceği vurgulandı. İddiaların aksine ofisi kapanmadığını anlatan Doğan, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü önderliğinde hububat alımlarında yeniden yapılanma gerçekleştiriliyor. Lisanslı Depoculuk hamlesi yapılarak hububat alımlarının üretici lehine olmak üzere lisanslı depolarda yapılmaya başlandı. Lisanslı depolarda yapılan alımlarda randevu almaya gerek yok. Üreticiden daha önceleri kesilen yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 2 SGK vergisi ile geçici alım merkezlerinde kurumun almış olduğu yüzde 1 hizmet bedeli de artık alınmıyor” dedi. Toprak Mahsulleri’nin üreticiye yönelik avantajlarından da bahseden Doğan, “Toprak Mahsulleri alımlarda da üreticiye ton başına 25 TL nakliye desteği verip, analiz ücreti almamaktadır. Alım satımlarda damga vergisi ve KDV’den de üretici muaf tutulmaktadır. Üretici Ziraat bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75’ine kadar kullanacağı kredi faizinin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Üreticilere lisanslı depolarda muhafaza ettikleri hububat ürünleri için 6 ay süreyle 6 TL/Ton depo kira desteği verilmektedir. Üreticiler sınırlı sayıda ki alıcılar yerine en yüksek fiyatı veren alıcılara satma imkanına kavuşmaktadır. Lisanslı Depolarda alınan ürünler devlet garantisinde olup tamamı sigorta kapsamındadır” şeklinde konuştu. TMO Gaziantep bölgesi hakkında da bilgiler veren Doğan, “Gaziantep Şube Müdürlüğü hinterlandı genelinde, toplam da yaklaşık 200 bin ton kapasiteli Lidaş depolarından, Gaziantep merkezinde organize sanayi içerisinde Tiryaki ve Özmen Lidaş depolarından, Nurdağı ilçe merkezinde Tarım Kredi Lidaş depolarından ve Kahramanmaraş Türkoğlu Kılılı’da Safirtaş Lidaş depolarında olmak üzere toplam 4 noktada hububat alımlarına devam edilmektedir” diye konuştu.

Son günlerde TMO’nun kapanmasına yönelik spekülasyonları da değerlendiren Doğan, "TMO’nun kapanması yönünde ki haberler asılsızdır. TMO daha iyi şartlarda yeniden yapılanarak üreticilerimize hizmet etmeye devam etmektedir. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü hinterlandı genelinde tamamı lisanslı depolarda olmak üzere üreticilerimiz tarafından teslim edilen ürün miktarı 45 bin ton bunun kurumumuza satılan miktarı ise 37 bin ton. Kapanma durumu olan bir kurumda bunlar olmaz. TMO’da alım tutarı ödemeleri de lisanslı depoda peşin olarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.