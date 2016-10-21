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21 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

21 Ekim 2016 yurtta hava durumu

21 Ekim 2016 09:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Etiketler: hava durumu


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