Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26