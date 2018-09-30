A Milliler Çin'e kaybetti

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0‘lık skorla mağlup oldu.

---KÜNYE---

Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

Hakemler: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)

Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)

Çin: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)

Setler: 18-25, 23-25, 23-25

Süre: 1 saat 23 dakika (25, 28, 30)