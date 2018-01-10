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ABD tarihinin en büyük zararı 2017’deki doğal afetlerden

ABD’de 2017 yılında meydana gelen doğal afetler, ülkede milyar dolarlık zarara neden oldu.

ABD tarihinin en büyük zararı 2017deki doğal afetlerden

10 Ocak 2018 15:53

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından açıklanan raporda, 2017 yılında ABD’de 16 doğal afet kaydedildi. Elde edilen verilen doğrultusunda ülke genelinde gülük hayatı durma noktasına getiren doğal afetler aynı zamanda ABD’yi 306 milyar dolar zarara uğrattı. Zararın, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek fatura olduğu öğrenildi. Ülkeye en fazla zarar veren afetler 2005 yılında görülürken, bu yıl içerisinde yaşanan afetlerin ülkeye zararı 215 milyar dolar olmuştu.

Öte yandan ülkede meydana gelen orman yangınları da ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Yangınlar nedeniyle kaydedilen zarar 18 milyar dolar oldu.

 

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