Akciğerinden ayva büyüklüğünde kitle çıktı

İki ay önce göğüs ağrıları başlayan ve ani bayılmalar yaşayan İzmirli Şefiye Seçer(51), rahatsızlığını öğrenmek için doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde akciğer bölgesinde nefes almasını zorlaştıran bir kitle olduğu anlaşıldı. Hayati riski gün geçtikçe artan kadın, yaptığı araştırmalar sonucu Özel Medifema Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Telli’ye ulaştı.

Yapılan tetkiklerde hastanın akciğer bölgesine oturmuş, ayva büyüklüğünde bir kitle olduğu tespit edildi. Dr. Çatal ve Telli’nin ortak girdiği ve 5 saat süren ameliyatla kitle başarıyla çıkartıldı. Hasta, riskli bir ameliyatın ardından Yoğun Bakım Servisi’ne alındı. Serviste doktor ve hemşirelerin 10 dakika bir hayati fonksiyonlarını kontrol ettiği Seçer, bir haftalık izlem ve tedavi sonucunda normal servise alındı.

"Kitleyi başarıyla çıkarttık"

Hastanın riskli bir ameliyat geçirdiğini belirten Dr. Çatal, "Şefiye Hanım, sağ akciğerine oturan bir kitle nedeniyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde troid sağ lobundan tam net anlaşılamayan, hastada bayılmalar, nefes almada zorluk yapabilen bir kitlesi vardı. Ali hocamla birlikte ameliyata girdik. Kitleyi beraber başarıyla çıkarttık. Hastamız gayet iyi. Yarın taburcu olacak” dedi.

Yoğun bakım hasta takibi tedavi başarısını perçinledi

51 yaşındaki hastanın nefes güçlüğü ve sağ omzundaki ağrı şikayetleriyle hastanelerine başvurduğunu anlatan Dr. Telli, "Sağ akciğer üst lob bölgesinde tahminen bir ayva büyüklüğünde tümöral kitle vardı. Kitleyi çıkardık, gayet başarılı bir ameliyattı. Muhtemelen akciğer dışı bir tümördü muhtemelen. Bu tür operasyonlar zor bir ameliyattır. Gerekli manipülasyonlar yapılarak hasta tedavi edildi” ifadelerini kullandı.

Özellikle ameliyat sonu yoğun bakım hasta takibinin çok iyi olduğunu belirten Dr. Telli, tedavisinin başarısında bunun da çok etkisi olduğunu söyledi.

Hasta yakınları, daha önce birkaç hastaneye gitmelerine rağmen doktorların hastalarını ‘Operasyon riskli’ diyerek ameliyata almadıklarını ifade etti. Riskli bir ameliyatın ardından hayata yeniden 'merhaba' diyen Şefiye Seçer, doktorlarına ve sağlık personeline minnettar olduğunu belirtti.