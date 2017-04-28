Aşırı hız yapan sürücü peyzaj çalışması yapan işçiyi ezdi

Kaza saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Beşiktaş istikametinden Karaköy istikameti yönüne giden 06 AAC 207 plakalı araç, Dolmabahçe Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışma yaptığı noktaya daldı. Araç, yol kenarında peyzaj çalışması yapan Ömer Öztürk adlı işçiyi ezdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan işçiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve iş arkadaşları yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu

Trafik yoğunluğundan dolayı sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorlanması üzerine iş arkadaşları Öztürk’e yardım etti. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sedyeyle ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazadan dolayı çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Ufuk Kıvık

